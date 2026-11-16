Writeup: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Writeup lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 27.08 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 34.02 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Writeup 465.2 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 61.87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.22 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch