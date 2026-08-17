Wright Investors Service öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wright Investors Service liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wright Investors Service die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Wright Investors Service hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch