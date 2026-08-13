Wrap Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wrap Technologies hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Wrap Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0.070 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 102.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch