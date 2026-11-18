Wrap Technologies hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.09 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch