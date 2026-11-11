WPG: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

WPG hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 6.00 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.89 TWD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WPG im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 108.62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 510.00 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 244.47 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch