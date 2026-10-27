WPG (Shanghai) Smart Water gewährte Anlegern Blick in die Bücher

WPG (Shanghai) Smart Water präsentierte in der am 24.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.13 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 56.75 Prozent auf 112.1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte WPG (Shanghai) Smart Water 259.3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch