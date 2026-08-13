WPG hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

WPG hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 5.12 TWD. Im letzten Jahr hatte WPG einen Gewinn von 1.05 TWD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 456.21 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 82.15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte WPG einen Umsatz von 250.45 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch