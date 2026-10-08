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08.10.2026 06:37:00
Worthington Steel präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Worthington Steel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.20 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 212.36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.73 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 872.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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