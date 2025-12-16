Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’057 0.2%  SPI 17’920 0.0%  Dow 48’114 -0.6%  DAX 24’077 -0.6%  Euro 0.9341 -0.2%  EStoxx50 5’718 -0.6%  Gold 4’302 -0.1%  Bitcoin 69’788 1.5%  Dollar 0.7951 -0.1%  Öl 58.8 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Tesla11448018NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
Lidar und eigene Chips: Rivian-Strategie sorgt für Analystenskepsis
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
Seltene Erden: Der Rohstoff, der Elektro- und Rüstungsindustrie antreibt
Tesla-Aktie mit neuem Allzeithöchststand: Tesla peilt komplette Batteriefertigung in Deutschland an - Fahrautonomie bleibt im Blick
ServiceNow-Aktie mit Erholung nach Kursrutsch: Gerüchte und Analystenskepsis halten nicht an
Suche...
eToro entdecken

Worthington Industries Aktie 987222 / US9818111026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.12.2025 23:33:28

Worthington Enterprises Posts Q2 Sales Growth

Worthington Industries
45.51 CHF -0.69%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Worthington Enterprises, Inc. (WOR) on Tuesday reported second-quarter fiscal 2026 results for the period ended November 30, 2025.

The company reported a net income of $27 million or $0.55 per share, a slight decrease from $28 million or $0.56 per share during the same quarter last year.

The adjusted net income increased 7 percent to $32.5 million or $0.65 per share, an increase from $30.2 million or $0.60 per share last year. Adjusted EBITDA grew 8 percent to $60.5 million.

Net sales rose 19 percent to $327.5 million from $274.0 million in the same quarter last year, driven by higher volumes in the Building Products segment, including contributions from Elgen Manufacturing, which was acquired in June 2025.

Operating income increased to $12.3 million, reflecting improved volumes in Building Products, compared with $3.5 million in the prior-year quarter.

WOR closed Tuesday at $56.29, down 2.51%, and traded after hours at $51.49, down 8.53% on the NYSE.

Nachrichten zu Worthington Industries Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten