Worthington Industries Aktie 987222 / US9818111026
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23.06.2026 22:38:08
Worthington Enterprises Inc. Q4 Income Climbs
(RTTNews) - Worthington Enterprises Inc. (WOR) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $48.14 million, or $0.97 per share. This compares with $3.87 million, or $0.08 per share, last year.
Excluding items, Worthington Enterprises Inc. reported adjusted earnings of $47.69 million or $0.97 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.9% to $371.45 million from $317.88 million last year.
Worthington Enterprises Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $48.14 Mln. vs. $3.87 Mln. last year. -EPS: $0.97 vs. $0.08 last year. -Revenue: $371.45 Mln vs. $317.88 Mln last year.
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