Worth Peripherals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Worth Peripherals hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.65 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Worth Peripherals ein EPS von 2.18 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 820.0 Millionen INR – ein Plus von 7.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Worth Peripherals 762.3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch