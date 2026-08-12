Worldwide Webb Acquisition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Worldwide Webb Acquisition hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.260 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42.99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch