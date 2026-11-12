Worldwide Webb Acquisition stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Worldwide Webb Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.23 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Worldwide Webb Acquisition noch ein Gewinn pro Aktie von 0.040 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 18.2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch