Worldwide Leather Exports vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Worldwide Leather Exports hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.02 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.260 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 40.85 Prozent auf 112.5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Worldwide Leather Exports 190.2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch