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29.09.2026 19:00:00

World's Tallest Dam Project Gets New Life With Fresh World Bank Funding

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Construction on Tajikistan’s massive Rogun Dam project has taken significant steps forward over the last year, seeming to put to rest doubts about the project’s viability that had bubbled up last summer.  In June, World Bank’s Board of Executive Directors approved a $300 million grant for the project – its second round of funding, on top of a $350 million grant approved in December 2024.  WeBuild Group, the Italian infrastructure conglomerate building the dam, announced in August that it began work on the $2.3…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

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