WORLDINTEC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WORLDINTEC präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 146.95 JPY gegenüber 99.05 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 98.37 Milliarden JPY – ein Plus von 42.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WORLDINTEC 68.82 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch