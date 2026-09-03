WorldCall Telecom: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

WorldCall Telecom hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

WorldCall Telecom hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.04 PKR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.050 PKR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.25 Prozent auf 1.64 Milliarden PKR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.58 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch