World Precision Machinery stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

World Precision Machinery stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das vergangene Quartal hat World Precision Machinery mit einem Umsatz von insgesamt 26.2 Millionen SGD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31.2 Millionen SGD erwirtschaftet worden waren, um 15.92 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch