WORLD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

WORLD präsentierte in der am 05.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5.54 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 19.35 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat WORLD 67.78 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 66.90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch