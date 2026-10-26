World Acceptance: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

World Acceptance präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.92 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte World Acceptance ein EPS von -0.380 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat World Acceptance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 139.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 134.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch