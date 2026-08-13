Worksport: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Worksport hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.33 USD gegenüber -0.710 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 5.2 Millionen USD gegenüber 4.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch