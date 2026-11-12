Worksport: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Worksport hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.750 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Worksport im vergangenen Quartal 7.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44.31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Worksport 5.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch