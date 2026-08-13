Workpoint Entertainment zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Workpoint Entertainment hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.03 THB beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.050 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Workpoint Entertainment in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 11.60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 465.8 Millionen THB. Im Vorjahresviertel waren 526.9 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch