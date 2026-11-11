Workpoint Entertainment: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Workpoint Entertainment hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0.12 THB. Ein Jahr zuvor waren 0.080 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Workpoint Entertainment im vergangenen Quartal 432.8 Millionen THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9.52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Workpoint Entertainment 478.3 Millionen THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch