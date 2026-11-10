WORKMAN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WORKMAN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 53.99 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 41.78 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 41.40 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19.74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte WORKMAN einen Umsatz von 34.58 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch