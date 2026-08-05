WORKMAN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WORKMAN gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 95.48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 71.28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24.67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.56 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 51.81 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch