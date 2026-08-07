Workiva A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Workiva A präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.350 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Workiva A im vergangenen Quartal 255.3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Workiva A 215.2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch