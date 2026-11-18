Workhorse Group äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2.00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6.000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Workhorse Group im vergangenen Quartal 6.1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 157.98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Workhorse Group 2.4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch