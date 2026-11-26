Workday lud am 24.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.96 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.940 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2.72 Milliarden USD gegenüber 2.43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch