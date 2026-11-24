(RTTNews) - Workday, Inc. (WDAY), a provider of cloud-based human resources, finance, and IT management software, reported lower profit for the third quarter, while revenue and adjusted earnings increased. The company also raised its full-year subscription revenue and adjusted operating margin guidance, citing continued adoption of its artificial intelligence products.

Net income for the quarter declined to $237 million or $0.96 per share from $252 million or $0.94 per share in the year-ago period. The latest quarter included restructuring expenses of $51 million, which reduced earnings per share by $0.21.

Excluding certain items, adjusted net income rose to $695 million from $622 million last year. Adjusted earnings per share increased to $2.82 from $2.32.

Total revenue grew 11.2% to $2.705 billion, while subscription revenue advanced 12.8% to $2.532 billion. Operating margin expanded to 12.1% from 10.7%.

The company said its AI products generated nearly $150 million in new annual contract value during the quarter, more than three times the amount recorded a year earlier. More than 2,200 core customers have purchased at least one AI product.

For fiscal 2027, Workday now expects subscription revenue of $9.958 billion, representing 13% growth, and adjusted operating margin of 31.5%.

Previously, the company expected subscription revenue of $9.940 billion to $9.950 billion, representing 13% growth, and an adjusted operating margin of 31.0%.

For the fiscal fourth quarter, the company expects subscription revenue of $2.6 billion, up 10% year over year, and adjusted operating margin of 31.7%.