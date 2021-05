WorkBoard sammelt 75 Millionen Dollar in der Serie D ein, da Unternehmen in allen Branchen OKRs einführen und ihren Betriebsrhythmus beschleunigen

SoftBank Vision Fund 2 leitete die Finanzierung mit bestehenden Investoren, a16z, GGV, Workday Ventures, M12 - Microsofts Venture Fund

REDWOOD CITY, Kalifornien, 5. Mai 2021 /PRNewswire/ -- WorkBoard, die Plattform für Unternehmensergebnisse und OKR, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine zusätzliche Wachstumsfinanzierung in Höhe von 75 Millionen US-Dollar erhalten hat. SoftBank Vision Fund 2* führte die Runde an, und die bestehenden Investoren Andreessen Horowitz, GGV Capital, Workday Ventures und M12 – Microsoft's Venture Fund beteiligten sich neben den neuen Investoren Capital One Ventures und SVB Capital. WorkBoard wird die Mittel in die Entwicklung der Plattform, die Kunden-Community und den Ausbau der Vertriebs- und Marketingaktivitäten investieren.

Um von einer expandierenden Wirtschaft und den tiefgreifenden Veränderungen in der Art und Weise, wie Kunden kaufen und Menschen arbeiten, zu profitieren, müssen Unternehmen ihre Agilität und Geschwindigkeit erhöhen. Laut PwC fühlten sich vor der Pandemie 40 % der Führungskräfte „sehr agil", wenn es darum ging, Änderungen flexibel vorzunehmen, aber diese Zahl sank auf 18 %, als diese Agilität in den letzten 12 Monaten getestet wurde. Da die US-Notenbank mit 6,5 % das schnellste BIP-Wachstum seit mehr als 35 Jahren prognostiziert, führen Unternehmen aller Branchen OKRs ein und beschleunigen ihren Betriebsrhythmus, um mit den Marktveränderungen Schritt zu halten. Die schnellsten und grössten Tech-Unternehmen wie Cisco, IBM und Microsoft sowie eine wachsende Zahl von Finanzinstituten, Herstellern, Life Science- und Healthcare-Unternehmen haben WorkBoard und OKRs eingeführt, um ihr Geschäft und ihr Wachstum zu beschleunigen.

„Heutzutage benötigen Unternehmen weltweit einen schnelleren, agileren Ansatz, um ihre Strategien und Betriebsrhythmen zu steuern. Wir glauben, dass die führende Plattform von WorkBoard Unternehmen dabei hilft, strategische Ergebnisse effizienter zu definieren, auszurichten und zu verwalten", sagte Nagraj Kashyap, Managing Partner bei SoftBank Investment Advisers. „Als begeisterter Nutzer von WorkBoard habe ich die Series-A-Finanzierung geleitet, während ich zuvor bei M12 war, und ich freue mich, unsere Partnerschaft mit Deidre und dem WorkBoard-Team fortzusetzen, um die nächste Wachstumsphase zu fördern."

„Da sich immer mehr Unternehmen für eine Zukunft mit vollständig dezentraler oder hybrider Arbeit entscheiden, sind OKRs und ein transparentes Ergebnismanagement unerlässlich, um verteilte Teams in Einklang zu bringen", sagte Matthew Goldstein, Managing Director bei M12. „WorkBoard schafft einen unglaublichen Wert für gemeinsame Kunden durch die Integration mit Technologien wie Microsoft Teams, und mehrere Gruppen bei Microsoft - einschliesslich M12 - nutzen WorkBoard, um Betriebsrhythmen zu beschleunigen."

„Heute muss jede Branche schnell und agil sein und auf Marktveränderungen reagieren. Die Fähigkeit, strategische Prioritäten schnell anzupassen, auszurichten und zu mobilisieren, wird schnell zu einer Grundvoraussetzung für Wachstum", sagte Deidre Paknad, CEO und Mitbegründerin von WorkBoard. „WorkBoard erhöht die strategische Agilität und den Betriebsrhythmus 4x bei gleichzeitiger Schaffung durchgängiger Transparenz. Ich freue mich darauf, wieder mit Nagraj zusammenzuarbeiten und aggressiv in tiefere Kundenbeziehungen, Plattformvorteile und schnelleres Wachstum zu investieren."

Informationen zu WorkBoard

WorkBoard's Enterprise Results Platform und Ergebnisberatungsdienste erschliessen Wachstum und Wettbewerbsvorteile für Kunden durch hohe Ausrichtung, starken Fokus und Transparenz unter Verwendung von OKRs. Seit der allgemeinen Veröffentlichung im Jahr 2014 haben die Ergebnisplattform und die Outcome Mindset-Methodik von WorkBoard das Vertrauen von Hunderten von Organisationen in grossen Unternehmen und wachstumsstarken Firmen wie AstraZeneca, Microsoft, Cisco, Workday, IBM, 3M, VMware, Juniper, Zuora, LexisNexis, Malwarebytes und vielen mehr gewonnen. Es war der Pionier des OKR-Coachings mit dem ersten professionellen Entwicklungscurriculum seiner Art, das seit 2018 über 7.000 OKR-Coaches in der Outcome Mindset Method™ zertifiziert hat. WorkBoard hat seinen Sitz in Redwood City, Kalifornien. Zu den Investoren gehören Softbank Vision Fund 2, Andreessen Horowitz, GGV Capital, Workday Ventures, M12 – Microsoft's Venture Fund, Capital One Ventures und SVB Capital.

Die kommende Konferenz von Workboard, Accelerate Spring '21, präsentiert Geoffrey Moore, Bestseller-Autor von Crossing the Chasm und Zone to Win, sowie Führungskräfte von Cisco, Microsoft, Avalara, EXL Healthcare, Praxis, VMware, Iterable und Zuora. Sie werden darüber reden, wie sie kühne Visionen für eine digitalere Zukunft vorantreiben, Agilität und Geschwindigkeit erhöhen und Teams zu Höchstleistungen anspornen. Die virtuelle Konferenz findet vom 24. bis 27. Mai 2021 statt.

