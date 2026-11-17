Woosung Feed gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 3176.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Woosung Feed 1569.00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 177.03 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 9.10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 162.27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch