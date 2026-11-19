Wooshin Systems lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Wooshin Systems vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1075.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 431.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 70.63 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 30.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wooshin Systems 101.04 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch