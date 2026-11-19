WOORIDUL PHARMACEUTICAL hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 106.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -126.000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 44.59 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte WOORIDUL PHARMACEUTICAL 41.51 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch