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27.10.2026 06:37:00
WOORIDUL HUEBRAIN gewährte Anlegern Blick in die Bücher
WOORIDUL HUEBRAIN hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 66.74 KRW. Im Vorjahresviertel hatte WOORIDUL HUEBRAIN 70.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
WOORIDUL HUEBRAIN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.45 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 80.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.75 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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