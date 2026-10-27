Woori Investment Securities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Woori Investment Securities hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 988.51 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 829.00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 6’779.27 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 992.79 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch