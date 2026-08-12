WOONGJIN THINKBIG: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WOONGJIN THINKBIG gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17.39 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -4.000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7.30 Prozent auf 190.88 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 205.91 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch