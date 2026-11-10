WOONGJIN THINKBIG: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

WOONGJIN THINKBIG stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 12.63 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WOONGJIN THINKBIG -50.000 KRW je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WOONGJIN THINKBIG in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9.22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 181.20 Milliarden KRW im Vergleich zu 199.61 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch