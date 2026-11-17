WOONGJIN hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 33.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 154.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat WOONGJIN mit einem Umsatz von insgesamt 312.46 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325.17 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 3.91 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch