WOONGJIN legte Quartalsergebnis vor

WOONGJIN hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 150.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte WOONGJIN 110.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 342.32 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 278.83 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch