Woong Jin Coway stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Woong Jin Coway hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2519.11 KRW gegenüber 2164.00 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1’442.21 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1’258.87 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch