Woong Jin Coway informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Woong Jin Coway hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1575.58 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 2458.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13.69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1’254.40 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1’426.11 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch