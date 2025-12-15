|
15.12.2025 03:47:54
Woolworths Faces Class Action Over Alleged South Australia Underpayments
(RTTNews) - Woolworths Group has confirmed that class action proceedings have been commenced in the Federal Court of Australia against one of its subsidiaries by Shine Lawyers.
The case relates to allegations of potential team member underpayments in South Australia. These claims are based on legislation, since repealed, that had deemed Sundays to be public holidays.
Woolworths Group has stated that it does not consider the proceedings to be market sensitive and intends to defend the action.
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
