WOOJIN PLAIMM präsentierte Quartalsergebnisse

WOOJIN PLAIMM stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

WOOJIN PLAIMM vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 74.90 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33.91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 60.20 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44.96 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch