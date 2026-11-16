WOOJIN I&S stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WOOJIN I&S äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 293.00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1039.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36.65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.77 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 51.06 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch