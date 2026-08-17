WOOJIN I&S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

WOOJIN I&S hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 97.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte WOOJIN I&S 733.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WOOJIN I&S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46.38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 60.53 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 41.35 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch