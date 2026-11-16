WOOJIN: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

WOOJIN stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 73.00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 458.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat WOOJIN mit einem Umsatz von insgesamt 33.88 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.55 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 28.75 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch