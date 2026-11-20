Woodward hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.23 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.16 Milliarden USD – ein Plus von 16.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Woodward 995.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9.49 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 7.19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4.36 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22.14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Woodward einen Umsatz von 3.57 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch