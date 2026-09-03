Woodside Petroleum Aktie 649970 / US9802283088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.09.2026 07:46:28
Woodside Energy, PEMEX Sign MOU To Explore Deepwater Opportunities In Gulf Of Mexico
(RTTNews) - Australian energy company Woodside Energy Group Ltd (WDS) said it has signed a memorandum of understanding with Mexico's state-owned oil company Petróleos Mexicanos (PEMEX) to assess potential opportunities for hydrocarbon exploration and extraction in the deep waters of the Gulf of Mexico.
The agreement will also facilitate the exchange of technical knowledge, experience and industry best practices in the oil and gas sector.
Woodside and PEMEX are already jointly developing the Trion oil project, located 180 kilometres off Mexico's coast, with first oil targeted for 2028.
Trion was 64% complete as of June 30, 2026, with total investment estimated at $7.2 billion. The project is expected to generate more than $10 billion in taxes and royalties for Mexico over its lifetime.
Woodside holds a 60% stake in Trion and operates the project, while PEMEX owns the remaining 40%.
On the ASX, Woodside Energy shares were down more than 3% at A$32.08.
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Woodside Petroleum Ltd. (Spons. ADRS)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Woodside Petroleum Ltd. (Spons. ADRS)
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen auf Erholungskurs
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich am Donnerstag etwas fester präsentieren. An den Märkten in Asien steht die Börsenampel am Donnerstag auf Grün.