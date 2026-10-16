Woodpeckerco Spolka Akcyjna Bearer A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Woodpeckerco Spolka Akcyjna Bearer A lud am 14.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.11 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Woodpeckerco Spolka Akcyjna Bearer A -0.050 PLN je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Woodpeckerco Spolka Akcyjna Bearer A im vergangenen Quartal 3.9 Millionen PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Woodpeckerco Spolka Akcyjna Bearer A 4.6 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch